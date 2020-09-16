ترمب يكشف عن موعد توفر لقاح كورونا

2020/09/16 | 10:13 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن موعد توفر لقاح فيروس كورونا، مبينا ان لقاحا للوقاية من الفيروس قد يكون متاحا خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وقال ترمب، خلال استضافته في برنامج لمحطة "أيه.بي.سي نيوز" في فيلادلفيا مساء أمس الثلاثاء، 15 أيلول 2020، "نحن على وشك الحصول على لقاح...



إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات.



ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع".

كما دافع الرئيس الأميركي عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا، مبينا ان "اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبا".

وبحسب مراقبين فان تصريحات ترمب الأخيرة، جاءت لتؤكد توقعات لمسؤولين أميركيين في قطاع الصحة وشركة "فايزر" للأدوية.

ر.إ

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