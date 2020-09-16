العراق يسلَم الكويت رفات مفقودين ابان احتلال صدام

2020/09/16 | 10:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/اعلن مصدر عن تسلم السفارة الكويتية في بغداد، اليوم الاربعاء، 21 رفات من الحكومة العراقية يعتقد انها لاسرى كويتيين فقدوا ابان الغزو العراقي للكويت في العام 1990 .موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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