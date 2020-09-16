2020/09/16 | 10:16 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 | 09:59 صباحاً | عدد القراءات : 60

قرار نهائي..



مبابي يقرر الرحيل عن سان جيرمان ويحدد وجهته المقبلة

كشف برنامج El Chiringuito، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، اتخذ قراره النهائي بشأن الرحيل عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي.

وذكر البرنامج الإسباني الشهير، أن المهاجم الدولي الفرنسي البالغ عمره 21 عاما، قرر الرحيل، وأعرب عن رغبته في مواصلة مشواره خارج فرنسا وبالتحديد في نادي ريال مدريد الإسباني.

ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان حتى صيف العام 2022، وبالتالي فإن إدارة الفريق الباريسي ستكون ملزمة بتلبية رغبة المهاجم الشاب إذا أصر على الرحيل مع نهاية الموسم الحالي، وفي حال تعنتها، فقد يوافق مبابي على الاستمرار مع فريق حديقة الأمراء لموسم إضافي، ليرحل بعدها في العام 2022، مجانا بدون أي قيود.

وخاض مبابي، الذي يرشحه أغلب النقاد الرياضيين للفوز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل القريب، 37 مباراة مع سان جيرمان في الموسم الماضي، سجل خلالها 30 هدفا، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.انتهى

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