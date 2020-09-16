2020/09/16 | 10:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" قائمة باسعار صرف الدولار، والعملات الأجنبية، والمعادن، والنفط، في الأسواق المحلية، ليوم الاربعاء، (16 ايلول 2020) بحسب رصد متخصصين. اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

تقريبي

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,43 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,91 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 748,65 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1958,55$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 41,10 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 38,99 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار والمعادن والنفط.. قائمة بالأسعار في سوق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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