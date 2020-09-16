سوق اليوم: أسعار صرف الدولار وعملات أجنبية أخرى والذهب والنفط

2020/09/16 | 10:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار، وعملات أجنبية أخرى والذهب والنفط اليوم الأربعاء 16 أيلول 2020:

اسعار الدولار في الاسواق المحلية:سعر بيع الدولار : 123,500سعر شراء الدولار : 122,500

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اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,43 دولارالأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,91 دولارالليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 748,65 ليرة تركية

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سعر أونصـة الذهب عالمياً = 1958,55$

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سعر برميل نفط الخام برنـت = 41,10 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 38,99 دولار

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