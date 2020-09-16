إنجلترا توافق على تنظيم مباريات تجريبية بحضور ألف مشجع بالدرجات الأدنى

2020/09/16 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، إنها “تلقت موافقة من الحكومة لتنظيم مباريات تجريبية تسمح بحضور جماهير يصل عددها إلى ألف مشجع في الملاعب هذا الشهر”.

وتقام مباريات كرة القدم خلف أبواب مغلقة بسبب جائحة كوفيد-19، لكن بعض الأندية أجرت بعض المباريات التجريبية بحضور عدد محدود من الجماهير مع إتباع قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت عودة الجماهير للمدرجات على رأس جدول أعمال الأندية في جميع أنحاء البلاد بسبب الضغوط المالية الناجمة عن عدم وجود دخل من بيع التذاكر.

وقال المتحدث باسم الرابطة “رابطة الدوري الإنجليزي لا تزال في مناقشات مع الحكومة بشأن برنامج تجريبي، ربما يتضمن عدداً محدودا من المباريات التجريبية الاخرى خلال سبتمبر الحالي بسعة محدودة تبلغ ألف مشجع.

“الرابطة واضحة في رأيها بأن إجراءات التباعد الاجتماعي يمكن تطبيقها بأمان في الملاعب وأن وجود جماهير في المباريات جزء أساسي لصون الشؤون المالية للأندية التي لا تزال تعاني من ضغط شديد.

“لذلك، نجاح المباريات التجريبية سيكون خطوة مهمة نحو حضور عدد أكبر من الجماهير للملاعب بأمان”.

وقالت رابطة الدوري الممتاز الأسبوع الماضي إنها ستؤجل المباريات التجريبية بحضور جماهير لأن قرار الحكومة بتحديد ألف مشجع غير ملائم وسيمثل “خسارة كبيرة” للأندية.

وتوقع ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الممتاز أن يخسر 20 نادياً مشاركا في البطولة 700 مليون جنيه استرليني (899.29 مليون دولار) في حال استمر غياب الجماهير عن الملاعب هذا الموسم.

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