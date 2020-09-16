اللجنة المالية تتوقع وصول مشروع قانون الموازنة ليتم دراسته السبت المقبل

2020/09/16 | 10:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة “الاتحاد الإسلامي الكردستاني”، جمال كوجر، عن موعد إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، تمهيدا لحل “أزمة كبرى”.ورجح كوجر، في تصريح تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، أن “يصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة من قبل مجلس الوزراء العراقي، إلى البرلمان، اليوم ، ليتم […]

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