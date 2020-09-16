الانواء الجوية تتوقع طقسا مشمسا وحارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومشمسا في شمال البلاد

2020/09/16 | 10:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا وحارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومشمسا في شمال البلاد .وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان طقس يوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون مشمسا وحارا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس مشمسا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية مشمسا وحارا جدا ، ولا تغير في درجات الحرارة ".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 24 مئوية والعظمى 45 مئوية ، وفي البصرة الصغرى 30 والعظمى 47 .واضاف البيان ان طقس يوم الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى مشمسا وحارا مع ظهور بعض القطع من الغيوم ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس مشمسا ، ولا تغير في درجات الحرارة ، اما في المنطقة الجنوبية ، فسيكون الطقس مشمسا وحارا جدا ، ولا تغير في درجات الحرارة "./انتهى9

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