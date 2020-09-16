شرطة النجف تناقش خطتها الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين

2020/09/16 | 10:43 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا/ تراس قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح الفتلاوي اجتماعا حضره ضباط شرطة المحافظة لوضع الخطة الخاصة بزيارة الأربعين .وقالت شرطة النجف في بيان صحفي، أن " قائد شرطة المحافظة عقد اجتماعا امنيا في مقر المديرية لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية وتأمين الحماية لزوار مرقد الإمام علي /ع/ والمزارات الشريفة " .وبينت " ان قائد الشرطة ناقش الخطة الامنية ومهام المديريات والاقسام لتأمين الحماية اللازمة لجميع الأقضية والنواحي التي ستشهد توافد الزوار الى النجف الأشرف قبل توجههم نحو كربلاء المقدسة"./انتهى.

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