2020/09/16 | 10:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي عن أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميأ ليوم الاربعاء .حيث سجل سعر بيع الدولار في السوق المحلية : 123,500دينار مقابل ال100 دولار ، اما سعر شراء الدولار : 122,500دينار مقابل 100 دولار.اما اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,43 دولاروالأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,91 دولاروالليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 748,65 ليرة تركيةفيما سجل سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1958,55$اما سعر برميل نفط الخام برنـت فسجل 41,10 دولاراوسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 38,99 دولارا./انتهى8

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