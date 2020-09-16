الكاظمي يزور محافظة ميسان اليوم

2020/09/16 | 10:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي من محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، (16 أيلول، 2020)، بأن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، سيزور المحافظة هذا اليوم...

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