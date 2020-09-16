كتلة بدر : الكاظمي اعاد نظام المحاصصة الى الواجهة بعد التعيينات الاخيرة

2020/09/16 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اتهم رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باعادة نظام المحاصصة الى الواجهة بعد التعيينات الاخيرة، مبينا ان هناك بعض الأسماء من المعيين الجدد عليهم ملفات فساد.وقال الكعبي في تصريح متلفز تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعاد نظام المحاصصة مرة أخرى والفتح اكد […]

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