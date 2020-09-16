غداً.. انطلاق بطولة اندية العراق للسباحة الأولمبية

2020/09/16 | 10:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تنطلق يوم غد الخميس، منافسات بطولة اندية العراق للسباحة الأولمبية بمشاركة جميع الأندية.

وقال رئيس الاتحاد خالد كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي المركزي قرر في اجتماعه الاخير تنظيم بطولة اندية العراق للسباحة الاولمبية في حوض المسبح الاولمبي المغلق يومي الخميس والجمعة المقبلين”.

وأوضح كبيان أن “هذه البطولة هي باكورة نشاطات الاتحاد بعد التوقف القسري بسبب جائحة كورونا، والسماح لمعاودة النشاطات الرياضية وانطلاق الفعاليات بصفة عامة والسباحة بصفة خاصة”.

واكد ان “الاتحاد يسعى من خلال هذه البطولة الكبيرة والمهمة لاختيار أفضل السباحين في هذه الفعالية لبناء منتخب وطني للسباحة الاولمبية يكون مؤهلا للمشاركات العربية والاسيوية مستقبلا”.

وكانت خلية الازمة قد قررت استئناف النشاط الرياضي في الـ12 من شهر أيلول الجاري.



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