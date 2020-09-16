بيان المرجعية الرشيدة إشارة واضحة ودعوة صريحة للإصلاح - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/16 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر المرجعية الرشيدة وزعيمها السيد السيستاني الجليل الأب الروحي للشعب والخيمة التي يستظل بها فليس من المعقول أن يترك الأب أبناءه ولا يمكن للشعب أن يبتعد عن الخيمة ولا يحتمي بها أيام المحن والسيد السيستاني الكريم يعتبر امتداد للأعلام الأجلاء المجتهد الكبير (الملا كاظم الخراساني) الذي كان له دور كبير في العمل الإصلاحي والشيخ الشيرازي الذي أفتى بثورة العشرين ضد الاستعمار البريطاني والإمام (أبو الحس ......





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