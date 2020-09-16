الفتلاوي : جدلية الدوائر المتعددة والمفردة في قانون الانتخابات مازالت قائمة

2020/09/16 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان جدلية الدوائر المتعددة والمفردة في قانون الانتخابات مازالت قائمة ولم تحسم بعد، لافتا الى ان الايام المقبلة لجلسات البرلمان كفيلة بحل هذا الامر.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، ان “بعض الاطراف تسعى لجعل محافظات معينة دائرة انتخابية واحدة، وبعض الاطراف […]

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