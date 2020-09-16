الكهرباء: خطة لزيادة معدلات الإنتاج استعداداً للصيف المقبل

2020/09/16 | 10:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع – نمير علي الحسون

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، مباشرتها في برنامج، لزيادة معدلات الانتاج استعداداً للصيف المقبل.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة أحمد موسى في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ماضية الآن في برنامج يستلزم الصيانات الدورية الاضطرارية، فضلاً عن إضافة وحدات توليدية مركبة إلى محطات الإنتاج بما يعزز من معدلات الإنتاج للوصول بها إلى مستويات تلبي طموح الوزارة استعدادا للصيف المقبل".

وأضاف أن " هناك جملة من الأعمال التي تنفذها ملاكات الوزارة منها أعمال الصيانة، إضافة إلى بعض الأعمال المؤجلة نتيجة لتداعيات الوضع الاقتصادي".

ووجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"الاهتمام الفوري بعمليات الصيانة للشبكة، وعلى مستوى الأحياء السكنية وعبر خطوات استثنائية سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين، فضلا عن تسخير كل إمكانيات الدولة لتجاوز هذه الأزمة، و اتخاذ كل ما من شأنه ان يذلل العقبات، ويتخطى الإجراءات البيروقراطية، من أجل خدمة جهود قطاع الكهرباء، وتقديم الخدمة الأمثل للمواطن العراقي".

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