2020/09/16 | 10:47 - المصدر: عين العراق

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وزير الخارجيّة يدعو ألمانيا إلى مُواصَلة دعم العراق عبر تقديم الدعم الاستخباريّ والتقنيّ

بغداد/..استقبل وزير الخارجيّة فؤاد حسين السيّد نوربت روتغن رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الألمانيّ (البوندستاغ).

وبحث الجانبان التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة بالمنطقة، مُشِيدين بنقاط الالتقاء والتعاون التي تجمع العراق وألمانيا ولاسيّما في مُواجَهة فلول تنظيم داعش الإرهابيّ.

وبيَّن حسين أهمّية الدور الألمانيّ في هذا الصدد داعياً ألمانيا إلى مُواصَلة دعمها للعراق عبر تقديم الدعم الاستخباريّ والتقنيّ وتدريب القوات المسلحة العراقية بمُختلِف تشكيلاتها.

كما تطرّق الجانبان إلى سُبُل وُجُهود مُواجَهة جائحة كورونا، وإمكانيّة الإفادة من التجربه الألمانيّة في هذا المجال.

واستعرض استعدادات الحُكُومة العراقيّة لتنظيم الانتخابات وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة، داعياً لأن يكون للجانب الألمانيّ تمثيل قنصليّ بمحافظة البصرة؛ لأهميتها الاقتصاديّة والتجاريّة، وأبدى الجانب الألمانيّ تأييده لذلك، وعزم البرلمان الألمانيّ على دعم مساعي حكومته في هذا الصدد.

وأعرب الوزير عن شكره للجانب الألمانيّ، والتحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ لمواقفهم الداعمة للعراق في مجال تحقيق الأمن والاستقرار.انتهى4

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