نتانياهو يتحدث عن

2020/09/16 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قبل مغادرته العاصمة الأميركية واشنطن، إنه يملك 3 مهام أساسية فور عودته إلى إسرائيل.

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