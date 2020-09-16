وزير الشباب يصادق على ضوابط وتعليمات إجازات تأسيس الأندية

2020/09/16 | 10:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صادقت وزارة الشباب والرياضة على ضوابط منح وتجديد إجازة التأسيس للأندية الرياضية، فيما ستكون دائرة التربية البدنية والرياضة مسؤولة عن تطبيق قانون الأندية.وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة احمد عودة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “قمنا بإكمال ضوابط منح وتجديد اجازة التأسيس للأندية الرياضية وتم مصادقتها من قبل وزير الشباب والرياضة […]

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