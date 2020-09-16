النفط يستأنف تدريباته وسط إجراءات وقائية مشددة

2020/09/16 | 10:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..استأنف فريق الكرة بنادي النفط، تدريباته وسط إجراءات وقائية مشددة.

وقال مشرف فريق الكرة بالنادي مشتاق كاظم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الوحدات التدريبية لفريق النفط استعداد للموسم الكروي الجديد، انطلقت بعد التوقف القسري بسبب جائحة وباء كورونا”.

وأوضح أن “إدارة النادي اتخذت عدداً من الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل الخوض في التدريبات، حيث تم اجراء الفحوص لجميع اللاعبين والكادر التدريبي والاداري وايضا تعفير الجميع”.

وبين ان “الوحدة التدريبية الأولى للفريق بدأت بقيادة الكابتن يحيى علوان وطاقمه المساعد، حيث شملت تدريبات بدنية مع الاخذ بالاعتبار اجراءات التباعد قدر الامكان للحفاظ على سلامة الجميع”.

وقررت خلية الازمة استئناف النشاط الرياضي في الـ12 من شهر أيلول الجاري، لكن الأندية تريثت بقرار انطلاق التدريبات بسبب الحداد على وفاة المدرب ناظم شاكر.



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محمد البعثي, [16.09.20 10:20]الصين : اطلاق تسعة أقمار صناعية من مطار فضائي عائمالمعلومة / بغداد ..أطلقت الصين تسعة أقمار صناعية لاستشعار الأرض عن بعد إلى مدار الأرض.



وذلك باستخدام صاروخ CZ – 11 صيني الصنع.وحسب وكالة “شنخوا” الصينية فإن الأقمار الصناعية أطلقت من سفينة خاصة مجهزة لإطلاق الصواريخ الفضائية في البحر الأصفر.وستشكل الأقمار الصناعية من طراز Gaofen-03-1 أساسا لمجموعة الأقمار الصناعية Jilin-1 ومن بينها 3 أقمار صناعية بصرية تابعة للتلفزيون الصيني الحكومي وخدمة الإنترنت الحكومية Bilibili ستقوم بأداء وظيفة تصوير الفيديو و6 أقمار صناعية مخصصة لسبر سطح الأرض.وأشارت الوكالة إلى أن الأقمار الصناعية ستستخدم للتصوير الفوتوتوغرافي وتصوير الفيديو بدقة فائقة في مصلحة تقييم حالة الثروات الطبيعية القومية وتخطيط المدن وإزالة آثار الكوارث الطبيعية والصناعية وغيرها من المجالات.انتهى / 25م

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