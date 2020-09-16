وزير الخارجيّة يدعو ألمانيا لمُواصَلة الدعم الاستخبارية والتقني للعراق

2020/09/16 | 10:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا وزير الخارجيّة فؤاد حسين، رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الألمانيّ نوربت روتغن، إلى مُواصَلة دعم العراق عبر تقديم الدعم الاستخباريّ والتقنيّ وتدريب القوات المسلحة العراقية.

وذكر بيان عن مكتب حسين تلقته “الإخبارية” ان الأخير “استقبل نوربت روتغن رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الألمانيّ (البوندستاغ) وبحث الجانبان التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة بالمنطقة، مُشِيدين بنقاط الالتقاء والتعاون التي تجمع العراق وألمانيا ولاسيّما في مُواجَهة فلول تنظيم داعش الإرهابيّ”.

وبيَّن الوزير، بحسب البيان “أهمّية الدور الألمانيّ في هذا الصدد داعياً ألمانيا إلى مُواصَلة دعمها للعراق عبر تقديم الدعم الاستخباريّ والتقنيّ وتدريب القوات المسلحة العراقية بمُختلِف تشكيلاتها، كما تطرّق الجانبان إلى سُبُل وُجُهود مُواجَهة جائحة كورونا، وإمكانيّة الإفادة من التجربة الألمانيّة في هذا المجال”.

واستعرض حسين وفقاً للبيان، “استعدادات الحُكُومة العراقيّة لتنظيم الانتخابات وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة، داعياً لأن يكون للجانب الألمانيّ تمثيل قنصليّ بمحافظة البصرة؛ لأهميتها الاقتصاديّة والتجاريّة، وأبدى الجانب الألمانيّ تأييده لذلك، وعزم البرلمان الألمانيّ على دعم مساعي حكومته في هذا الصدد”.

وأعرب الوزير عن “شكره للجانب الألمانيّ، والتحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ لمواقفهم الداعمة للعراق في مجال تحقيق الأمن والاستقرار”.

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