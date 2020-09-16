واشنطن تقدم مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار لدعم قوات البيشمركة

2020/09/16 | 10:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفیر الأمیركي لدى العراق ماثیو تولر تقدیم بلاده مساعدات عسكریة إلى وزارة البیشمركة في إقلیم كوردستان.تولر ذكر في مؤتمر صحفي مع وزیر البیشمركة شورش إسماعیل أن المساعدات الأمیركیة عبارة عن معدات ولوازم عسكریة بقیمة 250 ملیون دولار، بالإضافة … Readmore

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