المالية النيابية: على الكتل السياسية التعامل مع الموازنة بعيداً عن المناورات السياسية

2020/09/16 | 11:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوردت ان الهدف منها المزيد من الاقتراض جراء كبر الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة بغداد- وعد الشمري: كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن مبالغ القروض الداخلية والخارجية في مشروع موازنة 2020، مؤكدة وصولها إلى 27 تريليون دينار، متوقعة أقرار القانون مطلع الشهر المقبل، ووصفت الخلافات على بنوده بالسياسية وليست بالفنية.وقال عضو ...

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