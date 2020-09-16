عالمة الفيروسات الصينية تعتزم نشر أدلة تثبت ان فيروس كورونا صنع في ووهان

2020/09/16 | 11:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المختبر المتهم مرجع لمنظمة الصحة العالمية! الصباح الجديد-متابعة بعد أن فجرت مفاجأة حول منشأ الفيروس، أصدرت عالمة الفيروسات الصينية التي زعمت أن COVID-19 جاء من المختبر في ووهان مقالا علميا يوم الاثنين يدعم ادعاءها المثير للجدل.ونشرت الدكتورة Li-Meng Yan، الباحثة السابقة في كلية هونغ كونغ للصحة العامة، ورقة علمية على موقع Zenote تدعي أنها ...

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