مسرور بارزاني: نحن امام فرصة هامة لتسوية الخلافات مع بغداد

2020/09/16 | 11:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد حكومة الاقليم يتحضر لتوقيع اتفاق نهائي السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي اكد مصدر حكومي مطلع عن قرب زيارة وفد رفيع المستوى من حكومة الاقليم الى بغداد، لتوقيع بنود الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية في اطار تنظيم العلاقة وضمان حصة واستحقاقات الاقليم من الموازنة الاتحادية.واوضح المصدر الذي فضل عدم ...

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