اقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي في واسط

2020/09/16 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت مديرية زراعة محافظة واسط، إقرارها الخطة الزراعية للموسم الشتوي لعام 2020-2021 بمساحة مليون وخمسمائة ألف دونم.

وقال مدير زراعة المحافظة أركان مريوش في تصريح أورده "المربد" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المساحة توزعت بواقع مليون وثلاثمائة وأربعين دونم للحنطة ومائة ألف دونم للشعير وباقي المساحة للمحاصيل الشتوية".

وأضاف مريوش: "إعداد هذه الخطة تم بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية في المحافظة واللجنة الزراعية لتحديد كميات المياه المطلوبة لتغطية هذه المساحة".

وأشار إلى "الشروع بعملية تجهيز البذور والأسمدة والمبيدات حال المصادقة على الخطة من قبل وزارة الزراعة".

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