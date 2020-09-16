2020/09/16 | 11:18 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأربعاء 16 سبتمبر 2020 | 11:16 صباحاً | عدد القراءات : 5

بينهم انغماسي..



القبض على (10) إرهابيين في نينوى

اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاربعاء، القاء القبض على (١٠) إرهابيين في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان، انه"من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى القبض على (١٠) إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

واضافت، انهم"عملوا في مايسمى ديوان الجند وولاية دجلة وولاية نينوى وعسكر في جيش دابق تحت كنى وأسماء مختلفة، ومن بينهم احد الانغماسين".

واشارت الى، انه"من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش على المحافظة بالفترات الماضية، وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

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