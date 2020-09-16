الداخلية تتحدث عن خطة لتحقيق الأمن بـ’طريقة غير مكشوفة’

2020/09/16 | 11:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، عن خطة شاملة لفرض الأمن في جميع مناطق البلاد.



وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة اللواء سعد معن في تصريح تابعه "ناس" (16 أيلول 2020)، إن "هناك خطة شاملة لفرض الأمن في جميع مناطق العراق بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية".

وأضاف، أن" الحكومة تعمل على تحقيق الأمن العام في البلد من خلال عملية الوعد الصادق بصفحتها الخامسة وسحب الأسلحة غير المرخصة وكذلك تنشيط الجهد الاستخباري"، مؤكداً أن "الأمن العام عندما يتحقق يؤدي الى نتائج ايجابية على أمن الأفراد".

وأكد اللواء معن، "الاستمرار بعملية الأمن غير المنظور لتوفير الأمن للشخصيات المعروفة والمواطنين بطريقة غير مكشوفة وبجهد استخباري عالٍ".

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