أوربا تلجأ للحلول الصعبة لوقف الموجة الثانية لفيروس كورونا

2020/09/16 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا تدخل مرحلة حاسمة في معركتها لمكافحة انتشار كوفيد-19 في وقت سجلت أعداد الإصابات بالفيروس أرقاما قياسية، وبدأ الأطفال في العودة إلى المدارس فيما يشارف فصل الصيف على الانتهاء.

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