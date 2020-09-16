خيري شلبي …. شيخُ الحكّائين! - فاطمة ناعوت

2020/09/16 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت إنها ذكرى فارس الحكي الذي تحقّق له حلمٌ يراود كلَّ فنان: أن يموت في حقله وصومعته؛ فرحل وهو يكتب مقاله اليومي، فجر يوم 9 سبتمبر 2011.



إنه الجميل "خيري شلبي" صاحب السبعين كتابًا.



طاردته الكتابةُ منذ استلبته هوايةُ التجوال بين أرصفة الكتب ومكتبات الكتب القديمة.



فراح يُجرّب قلمَه في: الشعر، المسرح، النقد، الأدب الإذاعي، حتى تيقّن أن تلك الأشكال الكتابية المتباينة، قد صاغته روائيًّا وقاصًّا لا مثيلَ له ......





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