ماذا قال تحوت عن -الشرّ- …. رأس السنة المصرية 6262 - فاطمة ناعوت

2020/09/16 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت =======لماذا لا ينتصرُ الخيرُ على الشرّ دائمًا، كما في الروايات الرومانسية والحكايا الفولكلورية؟ فكثيرًا ما يصدمُنا الواقعُ بانتصار الشرّ، فنهمسُ في حسرة: “المؤمن مُصاب".



ولا ندري هل نصدّق الروايات ذوات النهايات السعيدة، التي تؤكد المنطق بانتصار الخير والفضيلة، أم نخضع للواقع المرير الذي طالما ينحسرُ فيه الجمال، وينتعشُ القبح؟! الجدُّ المصريّ الصالح يحلّ لنا هذا اللغز.



تقول الأدبيات المصري ......





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