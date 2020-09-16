المرأة المصرية .. بطولة وجمال - أحمد الخميسي

2020/09/16 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي في إحدى روايات الكاتب الروسي العملاق دوستويفسكي تقوم فتاة بإطلاق الرصاص على عمدة المدينة، وفي التحقيق معها يسألها القاضي عن دوافعها إلى ذلك فتجيبه بأن العمدة المدينة دأب على تعذيب المعتقلين وإهانتهم، فيستفسر منها: وهل لك بينهم قريب؟ فترد بأن أحدا من أقربائها أو معارفها لم يتعرض للسجن، فيندهش سائلا: " وما الذي دفعك إذن إلى اطلاق الرصاص على عمدة المدينة؟".



تقول:" لكي يدرك هو والآخرون أن اهانة البشر ......





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