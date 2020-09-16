التحالف الدولي يحث الجيش العراقي والبيشمركة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق

2020/09/16 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث التحالف الدولي الجيش العراقي والبيشمركة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق بحسب تصريح لمسؤول كبير في وزارة البيشمركة.

وقال اللواء قهرمان شيخ كمال، نائب رئيس أركان البيشمركة لشؤون العمليات، إن الاجتماعات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة تجري بإشراف وتنسيق قوات التحالف، لافتاً إلى أن قوات التحالف، ترى أنه من الضروري أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق.

وأكد اللواء قهرمان شيخ كمال، أن الاتفاق يصب في صالح الطرفين ويحمل أهمية خاصة، لأن الفراغ الأمني الكائن بين خطوط الجانبين تحول إلى بؤرة لإرهابيي داعش، لشن هجماتهم الإرهابية، كما يقومون بتدريب عناصرهم هناك.

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