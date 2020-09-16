نقيب الصيادلة محذرا: صيدليات غير مرخصة تبيع عقاقير مزيفة بسعر 1200 دولار

2020/09/16 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت نقابة الصيادلة في العراق من صيدليات غير مرخصة تبيع عقاقير غير رسمية لعلاج كورونا بطرق غير قانونية وبمبالغ مرتفعة، وطالب بمراقبة المنافذ الحدودية بشكل أكثر قوة.

نقيب صيادلة العراق، مصطفى الهيتي، أكد ان بعض مَن وصفهم بتجار الموت استغلوا حاجة الناس إلى العلاج من خلال المتاجرة بأنواع متعددة من العقاقير خارج إطار أنظمة وزارة الصحة.

وأضاف ان ساحة المتاجرة بصحة المواطنين تستخدم مسميات لقاحات روسية وأمريكية وأسعارها تصل الى الف ومئتي دولار في عمليات نصب واحتيال خطيرة.

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