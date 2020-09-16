2020/09/16 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي، إن العراق غير قادر على حماية نفسه من الدول الاقليمية أو من تنظيم داعش الإرهابي، وانه ما زال بحاجة لدعم دول العالم المؤمنة بمحاربة التطرف في مواجهة المخاطر الأمنية.

علاوي أكد في تصريح أن العراق ما زال مريضاً وفي غرفة الإنعاش ويحتاج لمساعدات خارجية لضمان أمنه والدفاع عن نفسه، لافتا الى أن أميركا لن تسحب قواتها من العراق وستقوم بإعادة انتشار في بعض المناطق.

وأوضح علاوي ان هناك عدم وضوح بطبيعة دور ومهام وصلاحيات القوات الاميركية الموجودة، مبينا أن العراق أصبح ساحة للمعارك ما بين أميركا من جهة وإيران من جهة أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: العراق غير قادر على حماية نفسه من الدول الإقليمية أو من داعش الإرهابي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: العراق غير قادر على حماية نفسه من الدول الإقليمية أو من داعش الإرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).