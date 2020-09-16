معارض بحريني لـ”المعلومة”: البحرين لن تكون آمنة للصهاينة

2020/09/16 | 11:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البحرين

المعلومة / بغداد..اعتبر عضو جمعية العمل الاسلامية البحرينية الشيخ احمد الصالح ، الاربعاء، المؤيدون للتطبيع مع الكيان الصهيوني فقط هم الأقلية من اتباع السلطة الفاقدة للشرعية، مشددا على أن البحرين لن تكون آمنة للصهاينة.وقال الصالح في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شعب البحرين غالبيته رافض للتطبيع وبكل قوة والمؤيدون فقط هم الأقلية وهم اتباع السلطة الفاقدة للشرعية وهم على دين ملوكهم لايعرفون معنى الحرية في اتخاذ القرار”.وأضاف أن “شعب البحرين الاصلي مستمر في مسيرات الرفض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ولن يسمح لهذه الصفقه ان تمر مرور الكرام وان نفذ التطبيع شكليا فلن يكون عمليا”.وأكد الصالح، أنه “لن تكون البحرين آمنة لهم”، مبينا أن “حرق علم الكيان الصهيوني مستمر والمسيرات الرافضة ايضا مستمرة”.



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