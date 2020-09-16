صحيفة العرب اللندنية تناقش زيارة المالكي الى ايران

2020/09/16 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / … ناقش تقرير صحفي، الأربعاء، زيارة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى إيران، والتي أحيطت بكثير من السرية قبل أن يكشف ائتلافه عن بعض تفاصيلها.وربط التقرير الذي نشرته صحيفة “العرب اللندنية” ، بين الزيارة والهجمات التي تشنها فصائل مسلحة في العاصمة بغداد ومدن أخرى، ورأى فيها “تحركاً سياسياً جديداً، يرعاه مرشد […]

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