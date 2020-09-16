الكاظمي يصل الى محافظة ميسان

2020/09/16 | 11:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد الفرات نيوز} وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة ميسان صباح اليوم الأربعاء.





وتأتي الزيارة تزامناً مع استمرار العمليات الامنية في المحافظة باسم "الوعد الصادق" التي تستهدف السلاح المنفلت والحد من النزاعات العشائرية وفرض الأمن والقانون.

عمار المسعودي

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