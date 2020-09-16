الصحة العالمية تحذر أوروبا من دخولها مرحلة حاسمة بمعركتها ضد كورونا

2020/09/16 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، اليوم الاربعاء، أوروبا من دخولها مرحلة حاسمة في معركتها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في وقت سجلت أعداد الإصابات بالفيروس أرقاما قياسية.

وقال راين، في تصريح صحفي لوكالة (فرانس برس)، إنه حان الوقت "لوقف البحث عن حلول مستحيلة".

وأضاف، أنه "ينبغي اتخاذ قرارات صعبة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا والحرص على مواصلة تعليم الفتيان، ولكن مع توقع خسارة آخرين المعركة".

وبين راين خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن "أوروبا تقف على عتبة الدخول في فصل يبدأ فيه الناس العودة إلى داخل المنازل، وحتما ستتزايد الضغوط إزاء تسجيل إصابات".

وتساءل قائلاً: "كيف نحافظ على هذين المبدئين: حماية الضعفاء من الموت وإعادة أطفالنا إلى المدرسة؟"، مضيفاً: "شيئا ما يجب أن يفضي إلى نتيجة".

وأقر راين بأن "ليس هناك أجوبة سهلة، لكن يتعين القيام بتنازلات من أجل مساعدة الأصغر والأكبر سنا في المجتمع"، معتبراً أن "الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي بعزل البالغين أنفسهم بما يسمح بتراجع التفشي".

وتساءل، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، "أيهما أكثر أهمية: عودة أطفالنا إلى المدارس أو فتح الحانات والنوادي الليلية؟".

وقال: "هناك وقت يتعين فيه اتخاذ القرارات مع اقتراب فصل الشتاء".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدد إصابات يومية قياسية في أوروبا يوم الجمعة الماضي بلغ 53 ألفا و873 إصابة.

وأثار هذا الرقم مخاوف في أوروبا، وأعاد النقاش بشأن الطرق الأفضل لمكافحة الفيروس مع عودة ملايين التلاميذ إلى مدارسهم للمرة الأولى منذ أشهر.

وقالت المسؤولة التقنية في شؤون مرض كوفيد-19 في منظمة الصحة، ماريا فان كيرخوف، إن ارتفاع حالات الإصابة في أوروبا يعود في جزء منه إلى تحسن قدرات الفحص والرصد.

غير أنها أضافت بأنه "في بعض تلك الحالات تصل الزيادة إلى مستويات أعلى مما شهدناه في أبريل ومايو.



وهذا نمط مقلق حتما".

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