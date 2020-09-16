مؤسسة الشهداء في كربلاء توزع منحة العقاري بين ذوي الشهداء

2020/09/16 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ اعلن مدير شهداء كربلاء المقدسة علي هادي العرداوي ان دائرته قامت بتوزيع الوجبة الثانية من المنحة العقارية بين ذوي الشهداء.وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان المديرية مستمرة بتوزيع المنحة حيث وصل عدد المستفيدين الى468 من شريحة شهداء الحشد الشعبي، و 800 معاملة من ذوي شهداء النظام البائد.



وأوضح: ان المديرية روجت لحد الآن مائة معاملة تم رفعها الى مقر المؤسسة لاستحصال الموافقات لتخصيص مبالغ المنحة العقارية لصرفها للذين استلموا قطعة اراض سكنية.



وأشار الى ان المديرية ماضية مع رئاسة المؤسسة لمنح ذوي الشهداء حقوقهم المشروعة ضمن القانون، ./انتهى

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