2020/09/16 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات القبض على (١٠) إرهابيين في محافظة نينوى.وذكر بيان الاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات نينوى القت القبض على (١٠) إرهابيين بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية ، عملوا في مايسمى ديوان الجند وولاية دجلة وولاية نينوى وعسكر في جيش دابق تحت كنى وأسماء مختلفة، ومن بينهم احد الانغماسين".واوضح البيان " ان الارهابيين العشرة اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش على المحافظة ./انتهى9

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