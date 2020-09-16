عودة (180)عائلة مسيحية نازحة الى سهل نينوى

2020/09/16 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن عودة 180 عائلة مسيحية نازخة الى سهل نينوى "وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"العوائل عادت بعد نزوح استمر اكثر من اربعة اعوام بسبب سيطرة داعش على مناطقها./انتهى

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