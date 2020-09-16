2020/09/16 | 11:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر الاحتلال العراقي للكويت 7 شهور وانتهى بتحرير الكويت عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت يتسلم من العراق رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت يتسلم من العراق رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).