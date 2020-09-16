مصدر: الزراعة ترغب بتصدير الشعير رغم حاجة السوق المحلية للمحصول

2020/09/16 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..ابدى مختصون بالشأن الزراعي استغرابهم من استعداد وزارة الزراعة تصدير كميات كبيرة من مادة الشعير رغم حاجة السوق المحلية لهذا المادة.واعرب احد المختصين بالسوق الزراعية رفض ذكر اسمه في تصريح لـ(المستقلة) عن استغرابه من إجراءات وزارة الزراعة في التعامل مع محصول الشعير الذي تم تسويقه هذا الموسم، مبينا ان الوزارة استلمت المحصول […]

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