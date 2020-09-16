2020/09/16 | 11:47 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى محافظة ميسان.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي إن الاخير "وصل اليوم الى محافظة ميسان".

وبحسب وكالة الانباء العراقية فأن "الكاظمي بعد وصوله الى محافظة ميسان توجه الى مقر شركة البتروجاينا للقاء المسؤولين هناك"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل إلى ميسان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل إلى ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).