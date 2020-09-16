1979.. تجربة مسرحية لعلاء قحطان

2020/09/16 | 11:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع -فاطمة رحمة

أكد الفنان علاء قحطان استعداده ، لتجربة مسرحية، بعنوان "1979" مستقاة من نص للكاتبة التونسية جليلة بكاء.

وقال قحطان في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) انه" تم تحويل النص من اللهجة التونسية الى العراقية، وستقدمه الفرقة الوطنية للتمثيل"، مؤكداً أنه "يأمل بدء التمرينات مطلع تشرين الاول المقبل، في اروقة دائرة السينما والمسرح، لغاية كانون الاول المقبل".

وأضاف انه "أجرى حاليا مداولات مع الفنانين: شذى سالم ومحمود ابو العباس ورائد محسن، لبطولة العرض، الذي سيقدم ضمن الموسم الاول لمسرح "آشور" الذي تجرى الاستعدادات لافتتاحه قريباً".

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