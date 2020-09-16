الكاظمي يصل إلى محافظة ميسان

2020/09/16 | 11:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، الى محافظة ميسان على رأس وفد حكومي.



وذكر مراسل "ناس" (16 ايلول 2020)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفور وصوله المحافظة توجه الى مقر شركة البتروجاينا للقاء المسؤولين هناك".

واختتم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة الماضية، جولته في إقليم كردستان، والتي شملت كل محافظات الإقليم.





وجاء في بيان لمكتبه الاعلامي، تلقى "ناس" نسخة منه (11 ايلول 2020)، أنه "شهدت زيارة الكاظمي عقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في حكومة الإقليم، التقى خلالها رئيس الإقليم ورئيس وزراء حكومة الإقليم وأعضاء حكومته، فضلاً عن اللقاء بعدد من القادة السياسيين، في مقدمتهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف البيان، أن الزيارة "اشتملت اللقاءات بحث مجمل الملفات العامة على الساحة الوطنية، وأبرز التحديات التي تشهدها البلاد، وكذلك توحيد المواقف على المستوى الوطني، فضلاً عن ملف إجراء الانتخابات المبكرة، واستمرار التنسيق والتعاون الأمني ضمن القوات المسلحة لأجل ملاحقة ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع البيان، أن الكاظمي "زار مخيمات النازحين في محافظة دهوك، واطلع على أحوال الساكنين في المخيم، ووجّه بمعالجة أهم متطلباتهم الإنسانية"، مؤكداً "حرص الحكومة الشديد على العمل لإعادة جميع النازحين الى مناطقهم، وتوفير الأجواء المناسبة للاستقرار" .

كما تفقد رئيس الوزراء، عدداً من "المنافذ الحدودية في محافظتي دهوك (ابراهيم الخليل) والسليمانية ( باشماخ)، واطلع على سير العمل فيها، ووجّه بتفعيل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على انسيابية العمل، وصولاً الى حالة من التكامل بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد ورفاه المواطنين".

وزار الكاظمي "ضريح الرئيس الراحل جلال طالباني في السليمانية، وكذلك موقع لإحدى جرائم النظام المُباد بحق أبناء شعبنا الكردي، كما زار سيادته نُصب ذكرى جريمة حلبجة، والتقى بجمع من ذوي ضحايا عمليات الأنفال سيئة الصيت وأكبرَ فيهم تضحيات ذويهم".

كما التقى "برئيس الجمهورية برهم صالح وعددا من القيادات الكردية، وجرى بحث عدد من المواضيع والتحديات التي يواجهها البلد".

والتقى كذلك "المسؤولين في محافظة السليمانية، وبجمع من المحتجين المطالبين باستلام مستحقاتهم عن تسويق محاصيلهم الزراعية، ووعد سيادته بأن تجري مراجعة شاملة لكل الإجراءات الإدارية من أجل تلبية مطلب المتظاهرين، ومنح الحقوق، وفقاً للعدالة والمساواة لكلّ أبناء العراق".

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