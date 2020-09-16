إعلان نتائج المرحلة الأخيرة من اللقاح الأميركي الألماني

2020/09/16 | 11:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فايزر أن المشاركين ظهرت عليهم آثار جانبية خفيفة إلى معتدلة عند إعطائهم لقاح فيروس كورونا التجريبي للشركة في تجارب المرحلة الأخيرة للقاح.

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