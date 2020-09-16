جنبلاط: المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان

2020/09/16 | 11:49 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحفيو رويترزدقائق للقراءة 1الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط يغادر قصر الإليزيه في باريس بصورة من أرشيف رويترز.بيروت (رويترز) - قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط يوم الأربعاء إن البعض لا يفهم على ما يبدو أن الجهود التي تقودها فرنسا لإخراج لبنان من الأزمة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد.وكتب جنبلاط على تويتر “يبدو أن البعض لم يفهم أو لا يريد أن يفهم أن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ لبنان ومنع زواله كما قال وزير خارجيتها بكل وضوح”.إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

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