العراق أكبر مستوردي المعجون من تركيا بـ60 مليون دولار

2020/09/16 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقالت جمعية مصدّري أولوداغ التركية اليوم الأربعاء إن العراق يعتبر الوجهة الأولى لصادراتها من معجون الطماطم خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالي.

صدّرت تركيا المعجون إلى 99 دولة بإجمالي صادرات بلغ 93.4 مليون دولار.

وأوضحت الجمعية أن “العراق جاء بالمرتبة الاولى لاستيراد المعجون التركي حيث بلغت نسبة استيراداته 63.35% من مجموع الصادرات التركية للمعجون، اذ بيع له ما يقرب من 59.9 مليون دولار، فيما جاءت المانيا بالمرتبة الثانية وبمبيعات بلغت 9.3 مليون دولار”، مبينة ان “اليابان كانت احدى الدول التي استوردت المعجون التركي وبمبلغ 4.3 مليون دولار”.

واشارت الجمعية الى ان “تركيا من بين الدول العشر الأولى عالميًّا من حيث الدخل الزراعيّ، وبلغ إجمالي الصادرات التركية 102.5 مليار دولار في الأشهر الـ8 الأولى من 2020”.

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وبحسب الجمعية فأن العراق جاء أولاً بقائمة الدول التي استوردت معجوم الطماطم منذ شهر شباط الماضي أو بداية العام الحالي، ذلك رغم أن وزارة الزراعة أعلنت في نهاية عام 2019 أن إنتاج محصول الطماطم هو الأعلى منذ 2003 ويكفي لتغطية حاجة السوق المحلية منه في كافة المحافظات، مؤكدة استمرار منع استيراده من كافة المنافذ الحدودية.

وفي ذات البيان ذكرت الوزارة أن العراق منع استيراد ٢٣ محصول نباتي بما فيها الطماطم، اضافة الى بعض المنتجات الحيوانية لوفرتها محليا، فضلا عن الى محصولي الحنطة والشعير.

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وفي نهاية آذار الماضي أكد مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد أن إنتاج الطماطم في مزارع قضاء الزبير بالبصرة يغطي الحاجة المحلية لجميع محافظات العراق، كما لفت إلى وجود 25 مادة تم منع دخولها إلى العراق لوفرتها المحلية.

وبعد شهر من إعلان الاكتفاء الذاتي تسبب وباء في أضرار واسعة بآلاف المزارع في الزبير ومناطق أخرى من المحافظة.

وقرر العراق مؤخراً حظر توريد 29 منتجاً من إيران عبر المنافذ الحدودية كان من بينها محصول الطماطم.

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